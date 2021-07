Aquaman 2, Jason Momoa sbarca a Londra per le riprese e rivela: 'Da domani biondo!'

A poche settimane dall'inizio delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, annunciato da James Wan con una foto del ciak che ha svelato il titolo di lavorazione 'Necrus', Jason Momoa è sbarcato a Londra per unirsi alla produzione del sequel targato DC Films.

"Sono finalmente arrivato in Inghilterra. Fuori c'è il sole, è fantastico, e domani inizio a lavorare ad Aquaman 2", ha detto l'attore in un video pubblicato su Instagram, durante il quale ha anticipato un importante cambio di look. "Questo è il mio ultimo giorno da castano. Diventerò biondo. Presumibilmente loro si divertono di più. Questo non lo so, vedremo. Ma non vedo l'ora di incontrare James e l'intero cast."

I dettagli sulla trama della nuova avventura di Aquaman non sono stati ancora rivelati. L'unico indizio proviene dal titolo di lavorazione 'Necrus', che per chi non lo sapesse fa riferimento a una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Conosciuta come la "Black City", nei fumetti DC Necrus è stata spesso in conflitto con Atlantide.

Il cast includerà anche il ritorno di Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgrem e Yahya Abdul-Mateen II, per un'uscita prevista nelle sale il 16 dicembre 2022.