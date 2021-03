Aquaman 2: Jason Momoa ricomincia l'allenamento per il film DC, eccolo!

Jason Momoa ha scherzato sul rimettersi in forma in vista del suo prossimo impegno sul set del nuovo film di Aquaman, prodotto dalla Warner e sequel del precedente capitolo campione di incassi diretto da James Wan. L'attore, che sui social è molto attivo, ha accennato alla pellicola mentre condivideva il trailer della sua serie Apple.

Nel trailer di See che Momoa ha condiviso di recente sui suoi canali lo vedevamo mentre mangiava del caviale, e in una storia pubblicata in seguito su Instagram, l'attore ha scherzato commentato l'episodio con un "Aquaman Diet", riferendosi in maniera simpatica al personaggio che presto tornerà a interpretare in Aquaman 2 e che rivedremo prima in Zack Snyder's Justice League.

Ovviamente l'attore dovrà presto ricominciare il suo allenamento fisico in vista della pellicola, che comunque non arriverà nelle sale prima del 2022. In queste ultime settimane ha tenuto banco invece la questione Amber Heard, con i fan che hanno lanciato petizioni per il suo licenziamento e con la Warner che ha invece smentito ogni notizia legata a un possibile allontanamento diffuso qualche giorno fa sui social network.

Qualche giorno fa, infatti, il sito web australiano Sausage Roll e il canale YouTube PopCorned Planet avevano affermato che la Heard non aveva "superato il test fisico" per il ruolo e che quindi in questo modo aveva "violato" il suo contratto per Aquaman 2. Altri siti poi come The Blast e We Got This Covered hanno aggiunto che l'attrice sarebbe quindi stata sostituita da Emilia Clarke, per la gioia dei tanti fan dell’interprete di Daenerys Targaryen che la vedrebbero perfetta per la parte.

Nulla di più falso. Il giornalista Ryan Parker che lavora per l'Hollywood Reporter ha diffuso un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale scrive: "Mi è stato detto da una fonte attendibile che i report sul licenziamento di Amber Heard da Aquaman 2 sono inaccurati". Nonostante questa debole smentita, nessun altro dettaglio è stato aggiunto in merito alla questione.