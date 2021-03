Aquaman 2, Jason Momoa si oppone al licenziamento di Amber Heard?

La questione relativa al ruolo di Amber Heard nel DC Extended Universe tiene banco ormai da tempo: l'attrice, come tutti ricorderete, è stata il volto di Mera in Aquaman ma, dopo gli ultimi avvenimenti, non sono pochi i fan a volerla fuori dal franchise già a partire dal sequel del film.

I motivi sono ovviamente noti: le accuse mosse da Heard all'ex-marito Johnny Depp sono state viste dai più come il principale motivo dell'esclusione dell'attore dai suoi progetti più importanti, vale a dire Animali Fantastici e Pirati dei Caraibi. Quale sarà, dunque, il futuro di Amber Heard nell'universo della Justice League?

Ad oggi non si hanno notizie relativa a un'eventuale volontà di licenziare la star da parte di Warner Bros., tanto più che, secondo alcune voci, lo stesso Jason Momoa avrebbe posto il suo personalissimo veto al licenziamento della sua collega, insistendo perché sia proprio Amber Heard ad interpretare nuovamente Mera in vista di Aquaman 2.

Si tratta, comunque, di voci di corridoio: che il buon Jason sia contento o meno, ciò che è certo è che ad oggi Amber Heard resta ancora parte integrante del progetto. Vedremo se nei prossimi tempi ci saranno degli sviluppi! Jason Momoa, intanto, ha già ripreso gli allenamenti per Aquaman 2; ecco, invece, quando dovrebbero partire le riprese di Aquaman 2.