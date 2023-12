Aquaman 2, Jason Momoa onesto: 'Il futuro non sembra molto roseo'

Dopo la pubblicazione dell'ultima video anteprima di Aquaman e Il regno perduto, in vista dell'uscita del film nelle sale di tutto il mondo l'attore Jason Momoa è stato interrogato sul suo possibile futuro nei panni del supereroe DC.

Rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, l'attore ha sostanzialmente confermato che Aquaman 2 sarà la sua ultima volta nei panni del Re di Atlantide, mentre continuano ad infoltirsi le voci secondo cui Jason Momoa interpreterà Lobo nel nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran: “Non voglio necessariamente che sia la fine… ma non penso che si tratti di una scelta, non credo che sia in mio potere. La verità è che, se il pubblico dovesse dimostrare di adorare questo personaggio, allora potrebbe anche esserci una possibilità. Ma in questo momento il futuro non sembra molto roseo, ecco."

L'attore ha aggiunto: “Adoro questo personaggio e vorrei poterlo interpretare per molto tempo. In un certo senso so dove vorrei che andasse la sua storia, so come vorrei farla evolvere. Per i prossimi 10 anni circa, ci sono cose molte cose interessanti che si potrebbero fare. Mi piace questo ruolo e il mondo che abita. Quindi, chissà, dipende solo dal responso dei fan, immagino." Infine, Jason Momoa ha commentato l'arrivo del nuovo DCU: "Se ci sarà un posto per me nel loro nuovo universo, mi piacerebbe farne parte, certo. Questa è casa mia. Warner e DC sono sicuramente la mia casa. Quindi, si, questo è tutto ciò che dirò al momento."

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre, distribuito da Warner Bros.