Aquaman 2: Jason Momoa e James Wan in uno scatto 'bagnato' per la fine delle riprese

Sono ufficialmente terminate le riprese di Aquaman: The Lost Kingdom e ad annunciarlo pubblicamente sono stati James Wan, Jason Momoa e Patrick Wilson, i quali hanno condiviso sui social network uno scatto dal set del film che li vede insieme e decisamente bagnati per l'occasione. La pellicola dovrebbe uscire nel corso il prossimo dicembre 2022.

James Wan ha anche descritto il momento dello scatto dal set: "Finalmente una foto per la fine delle riprese dal nostro ultimo giorno sul set di Aquaman 2 a Malibu con questi due gentiluomini Jason Momoa e Patrick Wilson. Sì, ci siamo bagnati molto in questo spettacolo". Wan ha poi ringraziato tutta la squadra dietro la realizzazione del film: "Mille grazie all'incredibile team che ha lavorato così duramente e instancabilmente al film. Specialmente alla componente del Regno Unito dove abbiamo girato il 95% del film. Sono alcuni dei più pregiati artigiani con cui ho avuto la fortuna di lavorare. E un grande applauso all'unità delle Hawaii e di Los Angeles. Mi aspetta un lungo periodo prima che il film sia pronto, ma non vedo l'ora di poterlo mostrare a tutti".

Sfortunatamente però dovremmo aspettare ancora un anno prima di vedere Aquaman and the Lost Kingdom per scoprire se riuscirà a bissare il successo del capitolo precedente, visto che la data di uscita è stata fissata al 16 dicembre 2022. Nel frattempo però, potete dare un'occhiata alle prime immagini di Aquaman 2 in attesa di un trailer. Con quanta curiosità aspettate questo film? Fatecelo sapere nei commenti!

Proprio oggi, Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati annunciando il divorzio dopo una relazione durata ben 16 anni. Queste le parole dell'attore: "Condividiamo questo non perché crediamo sia una notizia importante da darvi, ma in modo tale da poter continuare con le nostre vite in maniera onesta e dignitosa".