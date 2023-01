Aquaman 2, Jason Momoa ha girato alcune scene con diversi attori di Batman!

Jason Momoa ha parlato del futuro di Batman nell'universo DC svelando di aver girato diverse sequenze con il personaggio interpretato da diversi attori. Intervistato da The Wrap al Sundance Film Festival, durante la presentazione del documentario Deep Rising, Momoa non si è trattenuto e ha svelato un dettaglio importante.

"Ho girato con un paio di Batman diversi" ha dichiarato l'attore, evitando di sottolineare a quali attori si riferisse e chiudendo il discorso:"Semplicemente non si sa quello che sta accadendo e vedremo quale sarà il prodotto finale".



Nel corso dell'ultimo periodo la fusione tra Warner Bros. e Discovery ha comportato la cancellazione del film Batgirl, addirittura in post-produzione, che avrebbe visto il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman dopo averlo interpretato nei due film di Tim Burton, Batman e Batman - Il ritorno a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90.



Keaton ha firmato un accordo per apparire anche in The Flash e Aquaman e il regno perduto e presumibilmente è proprio lui uno degli attori ai quali Momoa si riferisce. Il secondo attore dovrebbe essere Ben Affleck, destinato a tornare nei panni di Bruce Wayne e protagonista anche di una foto pubblicata su Instagram insieme a Jason Momoa.



Nel frattempo Robert Pattinson ha interpretato l'Uomo Pipistrello nell'ultima versione cinematografica; sul nostro sito trovate la recensione di The Batman.