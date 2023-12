Aquaman 2, Jason Momoa felice di aver fatto da sceneggiatore:'Ne sono fiero'

Jason Momoa ha partecipato alla convention sui fumetti CCXP a San Paolo, in Brasile, nel weekend, per parlare dell'imminente Aquaman e il regno perduto. Momoa non ha soltanto partecipato nelle vesti di attore ma ha lavorato al progetto anche in qualità di co-sceneggiatore e di questo particolare va molto fiero.

"È praticamente tutto merito mio, e lo adoro. Ne sono estremamente orgoglioso. Ci sono molte cose che vuoi fare e realizzare come attore, anche per i fan e me stesso. Quando abbiamo finito il primo [Aquaman] avevo molte idee. E ho iniziato a metterle giù, semplicemente metterle nel mio cuore e nell'amore per il personaggio. Poi abbiamo avuto un incontro con la DC, la Warner e James [Wan]" ha dichiarato.



Momoa ha sottolineato la grande pressione per il film di James Wan che sentiva in quel momento. Aquaman 2 è il film più atteso di dicembre 2023, secondo un sondaggio:"Non l'avevo mai fatto prima. Ho presentato la mia idea ma ho pensato 'Non possono criticarmi su questo, perché amo questo personaggio e l'ho interpretato per così tanto tempo. Ecco alcune idee che vorrei mettere in pratica'. E loro hanno risposto davvero bene e poi a James ne sono piaciute molte e così l'hanno presa e portata ad un altro livello".



Secondo voi potrebbe essere ucciso il figlio di Aquaman nel sequel dal titolo Aquaman e il regno perduto?

Nel cast anche Yahya Abdul Mateen II, Patrick Wilson e Amber Heard nel ruolo di Mera.