Aquaman 2, Jason Momoa ha il COVID e i fan sono preoccupati: il film subirà ritardi?

"Sono solo accampato a casa mia", ha detto su Instagram l'attore. "Sì, sono stato colpito dal COVID subito dopo la premiere. C'era un sacco di gente...ho ricevuto un sacco di aloha dalle persone. Grazie per le vostre preoccupazioni e il vostro amore". Poiché sembra che le riprese di Aquaman & The Lost Kingdom , iniziate a giugno, siano al momento state sospese a tempo indeterminato dopo l'annuncio, molti fan hanno condiviso le loro preoccupazioni sulle condizioni di salute dell’attore e su quanto ciò potrebbe ritardare l'uscita dell'atteso sequel , potete vedere i tweet in calce alla notizia. L'uscita di Aquaman and the Lost Kingdom è attualmente prevista per il 12 dicembre 2022 e al momento non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della Warner Bros. sulle condizioni di Momoa o se il film subirà grossi ritardi dovuti a questa situazione. Potete dare un'occhiata alle prime immagini di Aquaman and the Lost Kingdom , restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Jason Momoa ha fatto sapere ai suoi fans tramite le sue storie su Instagram di aver contratto il COVID dopo la premiere di Dune, pellicola in cui interpreta Duncan Idaho. Attualmente l’attore è in quarantena e i fan sono preoccupati per lui e per eventuali ritardi delle riprese di Aquaman 2 di James Wan.

Just In: In the aftermath of the DUNE premiere and surrounding promo, Jason Momoa has tested positive for COVID. Under UK guidelines he will quarantine and Lost Kingdom production will be halted indefinitely. The star is reportedly feeling well, not in medical distress. #Aquaman pic.twitter.com/6or6NyXdPB — The Aquaverse 🔱 (@AquamanUniverse) October 28, 2021

Jason Mamoa has tested positive for Covid. I’m a full on lesbian but if anything happens to him I’m gonna put a hurt on to the person who infected him! pic.twitter.com/h2fX5GqESY — Mary Kaye Baker (@mkbaker1971) October 29, 2021

If Jason Mamoa dies from COVID we’re all rioting. — The Civil Savage (@islandpride808) October 28, 2021