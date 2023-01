Aquaman 2, Jason Momoa conferma il ritorno di Topo: 'Lo amerete'

In questo momento nessuno sembra avere le spalle coperte nel DC Universe: gran parte dei personaggi che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni non farà ritorno nei film del franchise rinnovato da James Gunn e Peter Safran, ma in Aquaman: The Lost Kingdom avremo comunque modo di rivedere un nostro vecchio amico.

No, non ci riferiamo soltanto al protagonista interpretato da Jason Momoa (che, per inciso, ha recentemente parlato dei rumor che lo vorrebbero prossimo a vestire i panni di Lobo nel futuro della saga): proprio Momoa ha infatti confermato un graditissimo ritorno, vale a dire quello del polpo Topo già visto nel primo film ambientato ad Atlantide.

"Oh sì, tornerà anche lui. Ma sarà divertente, è meraviglioso. Lo amerete. In quel momento voglio che vi ricordiate di avermelo chiesto. Potrebbe rivelarsi uno dei momenti più divertenti di tutto il film" sono state le parole della star di Dune. In un DC Universe che sembra non avere più certezze, dunque, possiamo almeno ancorarci alla presenza del nostro amatissimo polpo con un innato talento per la musica!

Siete contenti del ritorno di Topo? Che aspettative avete per quello che sarà uno degli ultimi film ancora appartenenti al fu DC Extended Universe? Diteci la vostra nei commenti! Alcuni rumor, intanto, parlano di un consistente taglio di budget per Aquaman: The Lost Kingdom.