Aquaman 2, Jason Momoa cavalca un cavalluccio marino nel nuovo poster

Aquaman 2 si sta avvicinando sempre di più e il materiale promozionale continua ad uscire senza sosta. L'ultimo poster pubblicato vede l'eroe, interpretato da Jason Momoa a cavallo di un cavalluccio marino pronto all'attacco e a sbarcare, finalmente, al cinema dopo tantissima attesa.

E' stata svelata la data d'uscita ufficiale di Aquaman 2 che sarà il film conclusivo del DC Universe così come lo abbiamo conosciuto per così tanti anni. L'arrivo di James Gunn nell'universo della DC è stato affrontato con grandissima gioia dai fan dei personaggi che hanno visto nel regista e produttore la possibilità di vedere i loro beniamini portati su schermo in maniera adeguata. Con il Marvel Cinematic Universe che, secondo molti, sarebbe in crisi profonda, questo potrebbe essere il momento perfetto per avviare un progetto di questo tipo.

Questo non toglie che Aquaman 2 sarà una chiusura molto più che definitiva. Nel nuovo poster promozionale della pellicola viene mostrato sempre di più il lato "strano" della pellicola presentando il protagonisti a cavallo di un cavalluccio marino del poster per il mercato cinese. Il regista ha svelato quanto, nel film, saranno presenti tantissimi personaggi molto bizzarri appartenenti al mondo subacqueo e, il cavalluccio, sarà sicuramente uno di questi.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo il nostro speciale su Aquaman 2 e la possibilità che possa essere un flop annunciato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!