Aquaman 2, Jason Momoa annuncia la fine delle riprese del sequel

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono ufficialmente terminate, a dare la notizia è stato Aquaman in persona ovvero Jason Momoa tramite un video pubblicato sui social.

Aquaman del 2018 ha visto Arthur Curry, l'erede umano del regno sottomarino di Atlantide, mentre tentava di fermare un conflitto tra il suo mondo e quello terrestre. La pellicola è stata un enorme successo diventando il film DCEU con il maggior incasso fino ad oggi, non perdetevi la nostra recensione di Aquaman. Tale successo ha portato ben presto all'annuncio di un sequel, con molti membri del cast originale confermati per il ritorno, su tutti Jason Momoa e Amber Heard, oltre al regista James Wan. I dettagli della trama di questo secondo capitolo sono ancora scarsi al momento, ma si concentrerà pesantemente sul Regno Perduto di Atlantide, come suggerisce il titolo.



Ora Jason Momoa ci fa sapere che le riprese sono ultimate con un video che potete vedere in calce alla notizia dove si limita solo a dire che il lavoro è finito. In una precedente intervista con SlashFilm di qualche giorno fa, Dolph Lundgren aveva rivelato di aver finito le sue riprese e che è sicuro che il film sarà un successo.

Sfortunatamente però dovremmo aspettare ancora un anno prima di vedere Aquaman and the Lost Kingdom per scoprire se riuscirà a bissare il successo del capitolo precedente, visto che la data di uscita è stata fissata al 16 dicembre 2022. Nel frattempo però, potete dare un'occhiata alle prime immagini di Aquaman 2 in attesa di un trailer.