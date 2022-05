Aquaman 2, James Wan sta utilizzando idee per The Trench, lo spin-off cancellato

Di alcuni film non si butta via niente, neanche quando la via per il grande schermo è ormai impraticabile: ne è un esempio The Trench, lo spin-off di Aquaman che DC Films ha deciso di cancellare e che, stando a quanto dichiarato da James Wan, sarà comunque fonte di idee per il secondo film sull'eroe di Jason Momoa.

Dopo gli spoiler di Aquaman: The Lost Kingdom saltati fuori durante il processo ad Amber Heard, infatti, James Wan ha confermato di aver attinto anche da The Trench per perfezionare la trama del nuovo film sul supereroe atlantideo: "Io penso che tutto ciò che creo, tutto ciò che faccio, anche quando si tratta di qualcosa che finisco per non utilizzare, non vuol dire che non possa essere d'ispirazione per farne un utilizzo diverso" sono state le parole del regista.

Wan ha poi proseguito: "Questo è il mio problema, tiro fuori tante di quelle idee che finisco sempre con delle idee di troppo, e ovviamente non posso utilizzarle tutte. Direi che di tutte le mie idee io finisca per utilizzarne circa il 20/30%, per cui ho quaderni pieni di idee che potrò riutilizzare in qualche altro modo".

Vedremo in che modo le soluzioni pensate per The Trench, film dichiaratamente dalle tinte vagamente horror, riusciranno a sposarsi con il mood di Aquaman: The Lost Kingdom; Walter Hamada, intanto, ha confermato di aver pensato al licenziamento di Amber Heard a causa della poca chimica con Jason Momoa.