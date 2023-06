Aquaman 2, James Wan svela il motivo per cui i fan dovrebbero vedere il film

Gli scarsi risultati ottenuti al botteghino da The Flash, hanno gettato un'ombra su Aquaman 2 e su quanto abbia senso vederlo in prospettiva del reboot totale del DC Universe. Mentre i fan continuano a discutere della questione, è arrivata la prima risposta da parte del regista James Wan.

"Beh, Aquaman - anche il primo film - è sempre stato un film molto autonomo. Questo è sempre stato il nostro approccio: che vive in un certo senso nel suo mondo, ed è un po' come ci siamo avvicinati anche a The Lost Kingdom" ha spiegato il regista, parlando di come il loro approccio, fino a questo momento, sia stato molto indipendente rispetto alla macrotrama principale DC. Mentre iniziano ad esserci i primi dubbi riguardo il fatto che le riprese di Aquaman 2 possano essere ancora in corso, Wan ha raccontato qualcosa in più riguardo il progetto.

"Sai, la gente ama Jason Momoa; la gente lo ama veder interpretare questo ruolo; e la gente ama le immagini d'azione di questo spazio e di questo mondo. Ed è quello che stiamo facendo: lo stiamo portando al livello successivo e siamo ancora in espansione e sono molto entusiasta di uscire finalmente per mostrare loro a cosa abbiamo lavorato in tutti questi anni” ha concluso il regista.

Gli screening test di Aquaman 2 ne hanno parlato come uno dei peggiori film DCEU. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!