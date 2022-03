Aquaman 2, James Wan spiega le ragioni del rinvio al 2023

Dopo la rivoluzione del calendario uscite Warner Bros., vari titoli attesi per quest'anno sono stati rimandati al 2023, incluso Aquaman and The Lost Kingdom. Nei commenti al suo recente post Facebook, il regista James Wan avrebbe rivelato le ragioni dietro al rinvio del film con Jason Momoa!

Insieme a The Flash e Shazam! Fury of The Gods, l'atteso sequel cinematografico di Aquaman debutterà nella primavera 2023.

Il regista James Wan è rimasto ottimista sul rinvio di Aquaman 2, con un lungo post Facebook nel quale ha rassicurato i fan, raccontando di aver lavorato "senza sosta, giorno e notte, per almeno 15 ore al giorno" da casa sua e che, nonostante gli sforzi, Aquaman and the Lost Kingdom debutterà in sala il 17 marzo 2023.

Quanto allo stato dell'arte del film, Wan ha ammesso: "Per un film che è quasi tutto effetti speciali, sono grato per il tempo extra necessario a realizzare questa cosa nel modo giusto", rivelando inoltre di essere "cautamente ottimista ed entusiasta" e di non vedere l'ora di condividerlo con il mondo quando sarà pronto.

Se il post faceva già capire che il rinvio di Aquaman 2 è dovuto alla lunga post-produzione che richiedono gli effetti visivi, sono i commenti a renderlo praticamente ufficiale.

Il giornalista di Collider, Steven Weintraub, ha commentato il post del regista mettendo in chiaro proprio questo punto: "Immaginavo che il rinvio della data d'uscita avesse a che fare con gli effetti visivi. Ho sentito dire che tutti i film e gli show saranno pronti appena prima delle date d'uscita".

James Wan ha risposto a Weintraub, confermando che Aquaman 2 non sarebbe stato pronto per la data d'uscita prevista, ovvero dicembre 2022: "Onestamente, non ce l'avremmo fatta per l'uscita a dicembre, anche se adoro lo slot natalizio. Abbiamo letteralmente appena finito le riprese 2 mesi fa, a gennaio".

Nonostante il rinvio, sembra che Aquaman and the Lost Kingdom prometta di essere un gran cinecomic con effetti speciali molto avanzati, almeno stando a quanto ha rivelato nelle scorse settimane uno degli attori, Patrick Wilson, che ha promesso che assisteremo a cose mai viste prima in Aquaman 2!