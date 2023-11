Aquaman 2, James Wan sicuro: 'Tra 20 anni ci si ricorderà solo del film, non del gossip'

La data d'uscita di Aquaman e Il regno perduto si sta avvicinando, e in una nuova intervista promozionale il regista James Wan ha provato a portare acqua al suo mulino contestando le tante indiscrezioni emerse in questi anni sul burrascoso dietro le quinte della produzione.

Parlando con Empire Magazine, il regista di Aquaman e Il Regno Perduto James Wan ha parlato delle continue voci di corridoio negative che hanno circondato il suo adattamento della DC Comics, difendendo la bontà del suo lavoro e dichiarando che tra 20 anni Aquaman 2 sarà ricordato come un bel film molto tempo dopo che tutti si saranno dimenticati dei drammi e del gossip che hanno riempito i titoli delle riviste di settore:

"Sono quattro anni che lavoro a questo film e sono davvero felice che stia per uscire, finalmente", ha detto il regista. "Da molti punti di vista, penso che sia ancora più divertente e riuscito del primo capitolo. Ma è stato un processo lungo ed estenuante. È sicuramente il film più rumoroso a cui abbia mai lavorato, in termini di attenzione mediatica, ma ho imparato una cosa importante da questa esperienza: ho imparato a filtrare la negatività e concentrarmi solo sul mio lavoro, solo sul film", ha continuato il regista. "Perché in effetti è questo che continuerà a vivere in futuro: tra 20 anni nessuno ricorderà il gossip, ma il film resterà".

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre in Italia, distribuito da Warner Bros.