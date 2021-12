Aquaman 2, James Wan sul sequel: 'sarà più maturo ma sempre divertente'

Aquaman and the Lost Kingdom sarà molto più epico e divertente rispetto al primo capitolo uscito nel 2018, parola del regista James Wan tornato alla guida di questo attesissimo sequel. Intervistato da Total Film Magazine, Wan ha promesso che il sequel appena finito è "un film più maturo di Aquaman ma conserva comunque il suo divertimento".

Dopo la spaventosa sequenza con protagonista il Trench in Aquaman del 2018, a proposito lo spin-off The Trench è stato cancellato, Wan ha anticipato un altro ritorno alle sue radici horror nel nuovo film che uscirà nelle sale il prossimo dicembre.



"Beh, il primo film ha colto di sorpresa molte persone, giusto? E questo è in parte dovuto al fatto che non avevano familiarità con il fumetto, che tratta di questo mondo molto strano e spaventoso", ha detto. "La gente è rimasta sbalordita dal fatto che non ho buttato via tutta quella roba per fare un film oscuro e pesante. Quindi, con il secondo film, sento che sarà più facile per le persone accettare il percorso perché ho già gettato le basi".



Durante il DC FanDome in ottobre, Wan ha descritto il sequel come un'altra "storia da giro del mondo" che porta Aquaman e Mera (Amber Heard) sopra e sotto la superficie con una posta in gioco alta come in Justice League. Yahya Abdul - Mateen II tornerà nei panni della nemesi umana di Aquaman, Black Manta così come Patrick Wilson nei panni di Orm. Le riprese di Aquaman 2 sono finite, perciò non ci reste che attende il film che uscirà nelle sale tra circa un anno ovvero il 16 dicembre 2022.