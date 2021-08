Aquaman 2, James Wan rivela: 'Sarà ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava!'

L'amore di James Wan per il cinema horror italiano è a dir poco noto, ma a quanto pare si farà largo addirittura nel blockbuster Aquaman and the Lost Kingdom, attesissimo sequel del cinecomic con protagonista Jason Momoa.

Il regista di The Conjuring, già dietro al successo del primo Aquaman - che ha incassato oltre un miliardo al botteghino - ha dichiarato a Total Film: "Aquaman 2 è fortemente ispirato a Terrore nello spazio". Per chi non lo sapesse il film, conosciuto negli Stati Uniti col titolo di 'Planet of the Vampires', è un'avventura horror spaziale del 1965 diretta dal maestro Mario Bava: la trama racconta di due navi che atterrano su un pianeta misterioso, dove i membri dei due equipaggi vengono posseduti da un male sconosciuto. Terrore nello spazio gode di ottima fama ad Hollywood, al punto che molti hanno ipotizzato che abbia avuto una grande influenza su Alien di Ridley Scott e il suo prequel, Prometheus.

Le parole di Wan suggeriscono che il regista – a sua volta un maestro dell'horror grazie ai suoi film di Saw, Insidious e The Conjuring – è pronto ad alzare la posta in gioco con Aquaman and the Lost Kingdom: "Beh, il primo film ha colto di sorpresa molte persone, giusto? E questo è in parte dovuto al fatto che non avevano familiarità con il fumetto, che tratta di questo mondo molto strano e spaventoso" ha aggiunto. "Con il secondo film, sento che sarà più facile per le persone accettare la direzione che prenderemo perché ho già gettato le basi nel primo episodio".

Le riprese di Aquaman 2 sono attualmente in corso, con una data d'uscita fissata per il 16 dicembre 2022. James Wan tornerà in sala col suo nuovo horror Malignant, la cui uscita è prevista per il 10 settembre.