Aquaman 2, James Wan promette che il sequel arriverà al cinema

Dopo che Patrick Wilson ha promesso che Aquaman 2 sarà migliore del primo film, il regista James Wan ha rilasciato un'intervista in occasione della fusione tra Warner Bros. e Discovery in cui ha parlato delle intenzioni della compagnia per l'atteso sequel con Jason Momoa.

Nello specifico, riguarda alla possibilità di vedere il film pubblicato in esclusiva su HBO Max come accadrà a film quali Zatanna e Batgirl, Wan ha rassicurato i fan sul fatto che Aquaman 2 verrà distribuito regolarmente al cinema.

"Questo film deve essere proiettato sui grandi schermi di tutto il mondo, e anche lo studio vuole questo", ha affermato il regista.

C'è da dire che la risposta di Wan non giunge inaspettata, visto al momento Warner sta destinando a HBO Max solamente le new entry "minori" dell'universo DC (inteso ovviamente come impatto sul pubblico). Tuttavia si tratta di una conferma in più sul fatto che lo studio ha intenzione di puntare ancora a lungo sul grande schermo per quanto riguarda i principali eroi del DCEU, e dunque possiamo aspettarci lo stesso anche per The Flash, Black Adam, Shazam!: The Fury of Gods e Wonder Woman 3.

