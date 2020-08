Aquaman 2, James Wan promette novità horror per il film con Jason Momoa e Amber Heard

Nel corso di una recente intervista promozionale James Wan, regista e produttore del campione d'incassi Aquaman, ha confermato che l'atteso sequel con Jason Momoa e Amber Heard conterrà diversi elementi appartenenti al suo amatissimo cinema horror.

Dopo aver introdotto le creature di The Trench nel primo film (mostri marini che godranno di un loro spin-off stand-alone attualmente in programma in casa Warner Bros.) il regista malaysiano a quanto non rinuncerà alla sua sensibilità horror: l'autore di Saw e della saga di The Conjuring ha confermato che in Aquaman 2, la cui data di uscita è fissata per dicembre 2022, porterà un grosso assaggio della sua tipica "salsa spaventosa".

"Proprio come il primo film aveva un tocco della mia sensibilità horror, per quanto riguarda la sequenza di Trench, direi che ce ne sarà un po' di più in questo prossimo capitolo", ha detto Wan rispondendo alle domande dei fan prima della sua apparizione presso DC FanDome. "Penso che l'horror sia qualcosa che rappresenta una parte importante di ciò che sono come regista, e credo venga fuori naturalmente in ogni tipo di film che faccio. L'orrore può penetrare in un film come Aquaman perché la storia si svolge in questi mondi sottomarini che possono essere molto spaventosi. Naturalmente, il mio amore per il genere horror significa aggrapparmi a queste scene per cercare di dar loro un po' della mia 'salsa spaventosa'".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al programma completo del DC FanDome e vi ricordiamo che, prima di rivederlo in Aquaman 2, il supereroe di Jason Momoa tornerà in Zack Snyder's Justice League, previsto per la prima parte del 2021.