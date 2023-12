Aquaman 2, James Wan ha parlato con James Gunn per il futuro del DCU?

Dopo aver anticipato che il suo prossimo film dopo Aquaman 2 sarà un horror, il regista James Wan nel corso di una recente intervista promozionale ha discusso del suo rapporto con James Gunn, direttore creativo del nuovo DCU.

Parlando con Screenrant, l'autore ha spiegato di non aver mai parlato con James Gunn durante la realizzazione di Aquaman e Il regno perduto, che sarà ufficialmente l'ultimo film del vecchio DCEU: "No, non proprio. Voglio dire, non abbiamo parlato in modo approfondito del film. So che sono nel mezzo di tutta questa sorta di transizione, quindi sono sicuro che non è qualcosa di cui si può parlare nel giro di uno o due pomeriggi. Sono sicuro che sarà un processo di crescita e dipenderà dai diversi personaggi. Immagino che sia un compito piuttosto pesante quello che stanno affrontando in questo momento. Personalmente sono felice del risultato che abbiamo ottenuto con il nostro film, lo sento in tutto e per tutto come il film che avrei realizzato se fosse stata una produzione autonoma, la storia si svolge nel suo mondo e fortunatamente non è influenzata da ciò che stanno facendo gli altri."

Il primo Aquaman ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma se le stime al botteghino per il sequel si rivelassero accurate, Aquaman 2 rischia di non riuscire a replicare quel successo e nemmeno ad avvicinarcisi. Inoltre, sembra che Jason Momoa passerà al DCU nei panni di Lobo, dicendo addio al ruolo di Aquaman e al DCEU.

Aquaman 2 uscirà il 20 dicembre in Italia, distribuito da Warner Bros.