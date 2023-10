Aquaman 2, James Wan difende Amber Heard: 'Quello che ha detto su Mera è vero'

Dopo essersi detto disposto a tornare per la regia di Aquaman 3, il regista James Wan nel corso di una nuova intervista con Empire ha avuto modo di commentare anche il trattamento riservato ad Amber Heard durante la realizzazione di Aquaman e Il regno perduto.

Parlando della produzione del film, che sarà l'ultima uscita dell'etichetta DCEU prima dell'inizio della nuova saga reboot denominata DCU e sviluppata dai neonati DC Studios di James Gunn e Peter Safran, James Wan ha difeso le parole di Amber Heard a proposito del ruolo di Mera, in riferimento a quando l'attrice, durante l'ormai cult processo contro l'ex marito Johnny Depp, affermò che la Warner Bros. aveva tagliato diverse sue scene da Aquaman 2 allo scopo di ridimensionare il suo ruolo.

Il regista ora ha ammesso che effettivamente si trattava di un'affermazione sincera, sottolineando però che la decisione non è arrivata dai piani alti ma dal processo creativo del film: "È giusto che Amber Heard abbia detto quello che ha detto riguardo al ridimensionamento di Mera in Aquaman 2, perché il personaggio non è mai stato al centro dei miei pensieri mentre stavo lavorando a questo secondo film. La verità è che gli attori non sanno necessariamente cosa pensiamo noi registi dietro le quinte, ma questo è sempre stato il mio piano fin dall'inizio: se il primo film è stato una commedia romantica, ho immaginato questo sequel come una commedia buddy". Nella stessa intervista, James Wan ha paragonato Aquaman 2 a Tango & Cash.

Aquaman e Il regno perduto uscirà il 20 dicembre al cinema, distribuito da Warner Bros.