Aquaman 2, James Wan conferma Amber Heard: 'Bentornata ad Atlantide'

I fan non sembrano ancora pronti ad accettare il ritorno di Amber Heard in Aquaman: l'attrice di Mera è diventata ormai da tempo oggetto delle antipatie della stragrande maggioranza del fandom DC a causa delle note questioni legali che la vedono opporsi all'ex-marito Johnny Depp. Ma basterà tutto ciò ad escluderla dal DC Universe?

Ad oggi, in realtà, sembrano esser servite a ben poco le varie sommosse popolari condite dalle immancabili petizioni e dalle proposte di boicottaggio di Aquaman 2: la presenza di Heard nel cast del film con Jason Momoa non sembra esser stata messa in dubbio neanche per un attimo dalla produzione, come dimostra anche uno degli ultimi post social dell'attrice.

Su Instagram, infatti, la nostra Amber ha postato una foto che ritrae il biglietto inviatole dal regista James Wan per dare il bentornato alla sua Mera: "Amber, bentornata ad Atlantide" recita il biglietto del regista, che a questo punto lascia ben pochi dubbi sulla presenza dell'ex-signora Depp nel sequel del film del 2018.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, sembra proprio che ai fan toccherà rassegnarsi. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, la stessa Amber Heard ha condiviso con i suoi fan un video dei suoi allenamenti in vista di Aquaman 2.