Aquaman 2: James Wan rimane ottimista dopo il rinvio del film

A seguito della recente rivoluzione nel calendario delle uscite della Warner Bros, il regista di Aquaman and the Lost Kingdom James Wan rimane fiducioso per il suo film, nonostante sia stato spostato dalla data di uscita del 16 dicembre al 17 marzo 2023.

A seguito di una raffica di cambiamenti nel programma di uscite per i film della Warner Bros, che vede la maggior parte delle pellicole posticipate di qualche mese, il regista di Saw e di The Conjuring ha pubblicato un post su Instagram per rassicurare i fan.

Nel post, Wan racconta di aver lavorato "senza sosta, giorno e notte" da casa sua per 15 ore al giorno, condividendo poi un'immagine della sua scrivania con quello che sembra essere un filmato del nuovo cinecomic, sequel della pellicola del 2018, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Aquaman.

Il regista ha continuato dicendo che al momento il film "ha quasi tutti gli effetti visivi", ed è "grato per il tempo extra necessario per realizzare questa cosa nel modo giusto".

"Lavorando con una nuova tecnologia rivoluzionaria, sono rimasto sbalordito da alcuni dei primi test in arrivo. Sono cautamente ottimista ed entusiasta e non vedo l'ora di condividere tutto quando sarà il momento" ha affermato.