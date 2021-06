Aquaman 2, James Wan annuncia l'inizio delle riprese: ecco la prima foto sui social!

Dopo l'inizio delle riprese di Knives Out 2 e John Wick 4, nelle scorse ora è entrato in produzione anche un altro atteso blockbuster in arrivo nel 2022, ovvero Aquaman and the Lost Kingdom, sequel del fortunato cinecomic DC con protagonista Jason Momoa.

A dare l'annuncio è stato il regista James Wan tramite un post pubblicato sui social, in cui ha svelato il primo scatto dal set con tanto di ciack e logo ufficiale del titolo di lavorazione, 'Necrus', che per chi non lo sapesse fa riferimento alla città sottomarina in combutta con Atlantide che esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo, e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione.

I dettagli principali sulla trama tuttavia sono ancora sconosciuti, dunque resta da capire se la 'Black City' avrà davvero a che fare con la nuova avventura di Aquaman o se sia un semplice riferimento ai fumetti DC. Nel primo caso, potrebbe celarsi proprio Necrus dietro al misterioso 'regno perduto' anticipato dal titolo.

Oltre a Momoa, è confermato il ritorno nel cast di Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II (che prossimamente apparirà anche nel reboot di Candyman) e Amber Heard, con quest'ultima che ha ribadito più volte la sua presenza nonostante le polemiche che hanno accompagnato la questione legale con Johnny Depp.

L'uscita di Aquaman 2 è fissata al 16 dicembre 2022.