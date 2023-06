Aquaman 2, l'indizio social di Jason Momoa: le riprese sono ancora in corso?

È un periodo piuttosto intenso per DC Studios, dopo l'approdo nelle sale di The Flash di Andy Muschietti e i prossimi in ordine d'uscita, Blue Beetle ad agosto e Aquaman e il regno perduto entro fine anno. Tuttavia, proprio la produzione di quest'ultimo film potrebbe non essere ancora del tutto conclusa.

La conferma proverrebbe dalle ultime storie di Jason Momoa, che ha pubblicato alcune immagini del backstage del film che potrebbero confermare come siano ancora in corso alcune riprese del lungometraggio. Su Everyeye trovate il primo poster di Aquaman 2.



In attesa di scoprire cosa bolle in pentola e quando si chiuderà definitivamente la fase produttiva del film, Jason Momoa, intervistato da Total Film aveva dichiarato di essere convinto che il suo personaggio farà parte del prossimo corso DC firmato James Gunn:"Penso assolutamente che Aquaman sarà coinvolto nel DCU. Non c'è nessuno più grande di Aquaman! Inoltre spero che le persone siano entusiaste di vedere il nuovo film. È divertente, mi piace davvero fare commedie. Ci sono alcune cose davvero divertenti con Patrick Wilson. Lo adoro davvero. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme, è come se fossimo fratelli. Succedono un sacco di cose interessanti in questo film".



Sul futuro di Jason Momoa aleggia anche la possibilità di interpretare Lobo, personaggio che la star di Game of Thrones aveva dichiarato di apprezzare particolarmente.