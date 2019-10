Aquaman 2, l'idea per il sequel viene da Jason Momoa (e sarà molto ambientalista)

Nel corso di una serie di interviste promozionali, Jason Momoa ha potuto parlare più o meno approfonditamente di Aquaman 2, atteso sequel dell'acclamato cinecomic diretto da James Wan.

Parlando con l'Associated Press per la promozione di See, la nuova serie Apple TV+ di cui è protagonista, la star ha rivelato di aver avuto lui l'idea per la storia di Aquaman 2.

"Sono molto coinvolto da questo progetto, mi entusiasma molto la direzione verso cui sta andando Aquaman", ha detto Momoa. "E così sono entrato negli studi Warner con un'idea precisa e tanta disponibilità, parlando di quello che mi sarebbe piaciuto fare con il secondo capitolo. Warner Bros. e DC Films erano d'accordo, quindi sarà sempre una visione di gruppo, ma c'è sicuramente più farina del mio sacco nel secondo capitolo".

In un'altra intervista con SYFY Wire, Momoa ha raccontato di aver avuto l'idea per Aquaman 2 durante le riprese del primo film.

"Quando stavamo girando Aquaman, ho pensato alla scena iniziale di Aquaman 2. L'ho presentata a Peter Safran [il produttore, ndr], e a Toby Emmerich [presidente della Warner Bros., ndr], ed entrambi l'hanno adorata. È fantastico. Abbiamo grandi piani."

Infine, Momoa ha fornito altri dettagli anche durante un'apparizione al The Ellen DeGeneres Show.

"Sono stato davvero, davvero, molto coinvolto in questo progetto. Il secondo film sarà molto focalizzato sulla Terra. Unirà terra e mare, e mi permetterà di dare sfogo alla mia passione ambientalista, cosa che sto facendo anche fuori dal set. Non ci saranno alieni che vogliono distruggere il pianeta, ma ci sarà il pianeta e ci saremo noi. Sono così entusiasta di poter tornare in quel mondo. Ho lavorato a stretto contatto con il nostro sceneggiatore e abbiamo creato una storia molto centrata."

Nel sequel, lo ricordiamo, torneranno anche Black Manta e Ocean Master. L'uscita è prevista per il 16 dicembre 2022.