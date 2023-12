Aquaman 2, parte l'hashtag #OnlyforMera, ma i fan stroncano Amber Heard

Finalmente è giunto il giorno dell’uscita di Aquaman e il Regno Perduto, secondo capitolo dedicato all’eroe DC interpretato da Jason Momoa. A discapito di uno spazio sullo schermo da comprimaria e delle tante polemiche sul ruolo di Amber Heard, sui social sta spopolando l’hashtag #OnlyForMera, con cui i fan ricordano l’importanza del personaggio.

Dopo aver riportato la trama di Aquaman e il Regno Perduto, torniamo a parlare dell’ultimo film del DCEU per riportare la polemica nata sulla Rete a proposito dell’importanza che avrà il personaggio interpretato da Amber Heard nel film d’addio al vecchio universo cinematografico della Casa di Batman.

Su Twitter, infatti, alcuni fan hanno fatto notare come il tempo sullo schermo dedicato a Mera, non sarebbe così piccolo come si era potuto pensare e hanno lanciato l’hashtag #OnlyForMera per far presente che si recheranno nelle sale solo per la presenza della Heard.

Allo stesso tempo, però, la campagna in favore dell’attrice non sembra aver convinto tutti, con una parte degli utenti dei social convinti che la DC avrebbe dovuto cambiare l’attrice e che se il film sarà un flop, come da molti prospettato, parte della responsabilità ricadrà proprio sulla scelta dell’interprete di Mera.

Una Rete, dunque, divisa dall’argomento ancora prima di potere effettivamente vedere il lavoro fatto da Amber Heard e di poter capire quale sia l’effettivo tempo sullo schermo dell’attrice.

In attesa di capire come performerà al box office il nuovo film di James Wan e come verrà accolta l’interpretazione di Mera, vi lasciamo alla nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.