Aquaman 2, grandi ritorni e nuovi ingressi nel cast del sequel

Randall Park tornerà nel secondo capitolo di Aquaman and the Lost Kingdom e a lui si aggiungono tre nuovi arrivati dell'universo DC: Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.

I tre si uniscono alle star Jason Momoa e Amber Heard nel sequel DC Films del regista James Wan. Insieme a Park, che ha interpretato il dottor Stephen Shin in Aquaman, biologo marino ossessionato da Atlantide, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen, e Dolph Lundgren riprenderanno i loro rispettivi ruoli.



Tornando alle new-entry, Zhao interpreterà Stingray, un personaggio originale creato per il film, secondo The Hollywood Reporter. Moore sarà Karshon, alias The Shark, originariamente un villain che alimentava la paura con poteri psicocinetici e telepatici dai fumetti di Lanterna Verde. Infine Regan interpreterà Atlan, un tempo sovrano di Atlantide, Arthur Curry è un suo lontano discendente e brandisce il suo sacro tridente.



Momoa ha co-scritto la storia per il sequel con lo sceneggiatore di Aquaman David Leslie Johnson-McGoldrick.



Il regista di Conjuring in precedenza aveva descritto la storia del sequel come "un po' più seria" e "un po' più rilevante nel mondo in cui viviamo oggi".

Le prime foto di Aquaman 2 hanno svelato il nuovo costume del protagonista, mentre Patrick Wilson è irriconoscibile nella prima foto dal set di Aquaman & The Lost Kingdom



La data di uscita di Aquaman & The Lost Kingdom è fissata al 16 dicembre 2022.