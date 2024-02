Aquaman 2: con gran sorpresa di tutti, il film DC continua a far bene al box office

Aquaman & Il regno perduto è già arrivato in vod ma nel frattempo il film DC con Jason Momoa e Patrick Wilson sta continuando, sorprendentemente, a fare bene al box office globale.

Dopo i conteggi ufficiali degli incassi di domenica, infatti, Aquaman & Il regno perduto è arrivato ad un incasso di oltre 433 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra che rende il nuovo film diretto da James Wan di fatto il cinecomic DC con i maggiori incassi dal 2019, l'anno di uscita di Joker di Todd Phillips.

Per pura coincidenza, è anche l'ultimo film del DC Extended Universe, il franchise che si è concluso a favore della nascita del nuovo universo DCU dei DC Studios guidato da James Gunn e Peter Safran, che della saga di Aquaman è stato co-produttore. Sfortunatamente Aquaman 2 non può essere accostato ai numeri del primo Aquaman, che con 1,15 miliardi di dollari è ancora oggi il maggior incasso di sempre per una proprietà a marchio DC, ma di certo si tratta di una piccola vittoria per Jason Momoa, che si conferma un attore molto amato dal pubblico.

In attesa dell'uscita home-video del nuovo film di supereroi DC, ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama di Aquaman & Il regno perduto: il film è interpretato anche da Nicole Kidman e Amber Heard.