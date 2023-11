Aquaman 2, i gestori delle sale preoccupati: 'Natale è sulle sue spalle, e non è un bene'

È un Natale all'insegna del DC Universe quello che ci aspetta: Aquaman e il Regno Perduto sarà a conti fatti l'unico blockbuster a fare il suo esordio in sala durante le prossime festività natalizie, e la cosa sembra preoccupare abbastanza quei gestori che temono un dicembre deludente dal punto di vista degli incassi.

Le previsioni, d'altronde, non sono delle migliori: mentre ci si chiede se Aquaman e il Regno Perduto riuscirà a fare peggio di The Marvels, Variety ha chiesto ai diretti interessati quali siano le loro speranze in termini di biglietti staccati, e ciò che ne è venuto fuori è stato un quadro di dilagante pessimismo tra gli esercenti.

"Da qui a Natale non trovi in uscita un film che possa fare il botto tipo Avatar", "La stagione delle feste si reggerà sulle spalle di Aquaman, e non sono delle buone spalle su cui stare in piedi", "Gli studios hanno le loro IP e pensano siano oro, ma ormai siamo saturi. Abbiamo visto queste cose un sacco di volte, ormai non sono più eventi" sono stati alcuni dei pareri raccolti dalla nota testata.

Riuscirà il film con Jason Momoa a salvare il Natale? Staremo a vedere, ma mentre siamo ormai alle porte di dicembre le sensazioni non sono le migliori! Qui, comunque, vi lasciamo l'ultimo trailer di Aquaman e il Regno Perduto: basterà a farvi venire voglia di andare in sala?