Aquaman 2, first look al costume di Mera di Amber Heard...ma quando esce il trailer?

L'assenza di un trailer per Aquaman & The Lost Kingdom è diventata un record negativo per DC, ma qualcosa dal punto di vista del marketing sembra che stia iniziando a muoversi per il sequel con Jason Momoa e Amber Heard.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, l'utente di X (il social network precedentemente noto come Twitter) @TaurooAldebaran ha pubblicato nuovi giocattoli per Aquaman & The Lost Kingdom e i due pezzi di merchandising disponibili mostrano un nuovo sguardo anche al design del costume di Mera di Amber Heard: l'abito sembra molto simile a quello che l'attrice e il personaggio indossavano nel primo film, e finora rappresenta l'unica altra immagine promozionale della Mera di Amber Heard oltre ad una recente variante di copertina del fumetto DC Comics "Birds of Prey #4" - anche in quel caso il costume sembrava identico a quello del primo Aquaman del 2018, quindi non è chiaro se Mera indosserà semplicemente lo stesso identico vestito per il sequel.

Ricordiamo che Aquaman & The Lost Kingdom arriverà il 20 dicembre prossimo, in un momento non particolarmente semplice per i film DC: l'impressione generale, infatti, è che Warner Bros Discovery voglia liberarsi senza troppi impegni dei vecchi film DCEU realizzati sotto la precedente gestione della compagnia, per aprire la strada al reboot del DCU dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

Restiamo in attesa di un primo trailer ufficiale di Aquaman & The Lost Kingdom, del quale ormai si sono perse tutte le tracce.