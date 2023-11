Aquaman 2 sarà il finale del vecchio DC Universe: la conferma di Jason Momoa

Aquaman 2 è la fine di un ciclo e se qualcuno continuava ad avere qualche dubbio a riguardo, Jason Momoa lo ha dichiarato nella maniera più aperta e palese possibile. La confusione dell'universo cinematografico DC sembra essere ormai arrivata alla sua naturale e logica conclusione.

Con l'arrivo nel DC Universe di James Gunn come nuovo capo dei DC Studios si era capito che le cose sarebbero cambiate molto velocemente non facendo sconti a nessuno. Il secondo capitolo di Aquaman, al suo annuncio era stato visto in maniera molto positiva dai fan della DC ma man mano che il caos produttivo coinvolgeva il film e l'intero franchise, hype è gradualmente sceso. Nonostante ciò, la pellicola ha conquistato l'onore di essere il film che concluderà l'universo condiviso DC per come lo abbiamo conosciuto fino ad ora.

I fan più accaniti del franchise hanno sperato fino all'ultimo che questo annuncio potesse arrivare il più tardi possibile ma è stato lo stesso Jason Momoa a pronunciare la fatidica ed attesa frase durante una ospitata al Jimmy Fallon Show. "Questa è un po' come la fine di questo universo DC" ha detto l'attore. Parlando della sua permanenza in questo franchise, Momoa ha anche imitato, giocosamente, la voce di un dirigente Warner che gli ha assicurato che "Ci sarà sempre un posto per lui alla DC" ha ironizzato.

Nell'ultimo poster di Aquaman 2 Jason Momoa cavalca un cavalluccio marino pronto all'attacco.