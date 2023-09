Aquaman 2: nel film ci sarà anche una morte terribile tratta dai fumetti?

Stando alle ultime indiscrezioni sulla trama di Aquaman & The Lost Kingdom, l'ultimo cinefumetto del DCEU prima della definitiva chiusura della saga e il rilancio del DCU di James Gunn, figurerà una delle morti più tragiche della storia dei cinecomix.

Come confermato dal trailer ufficiale di Aquaman & The Lost Kingdom, il film includerà il figlio di Arthur e Mera, Arthur Curry Jr., meglio conosciuto dai fan dei fumetti DC come "Aquababy". Tuttavia, se avete letto le avventure del Re di Atlantide sulla carta stampata allora saprete già che piega terribile prendono gli eventi: Black Manta rapisce il bambino e ne causa la morte, torturandolo lentamente facendogli respirare l'aria del mondo di superficie. Ora, secondo il famoso scooper Can we get some toast, ritenuto solitamente uno dei più attendibili del settore, anche in Aquaman 2 il figlio di Arthur morirà, forse proprio nella scena - che si vede nel trailer - nella quale viene mostrata la casa del protagonista esplodere.

Anche se dovesse trattarsi di una morte off-screen non così esplicita come quella dei fumetti, sarebbe comunque una mossa a dir poco estrema da parte di DC per un film targato PG-13, ma allo stesso tempo servirebbe a spiegare come mai Mera passerà in secondo piano in questo sequel (nei fumetti, la coppia si allontana a causa del lutto). Allo stesso tempo, però, il trailer ha anticipato un film colorato e pieno di battute tra Arthur e suo fratello Orm, che avrebbe poco a che spartire con una sottotrama così oscura.

Staremo a vedere se lo scoop di Can we get some toast risulterà accurato anche in questo caso. Aquaman 2 uscirà il 20 dicembre prossimo.