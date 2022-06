Aquaman 2, i fan spingono per il boicottaggio: 'È l'unico modo per mandar via Amber Heard'

Che i fan non vogliano Amber Heard in Aquaman: The Lost Kingdom non è esattamente un mistero: l'attrice di Mera è ormai uscita dalle grazie dell'opinione pubblica in seguito alle sue ben note vicende private, al punto che in molti sembrano ormai decisi a boicottare il film con Jason Momoa nel caso in cui la sua presenza venisse confermata.

Nonostante Walter Hamada abbia confermato di aver avuto dubbi sulla conferma di Amber Heard a causa della poca chimica con Jason Momoa, l'attrice è ancora ben salda al suo posto: su Twitter ha dunque preso il via una vera e propria rivolta, con l'hashtag #boycottaquaman2 attualmente in trend per ovvi motivi.

"Mi chiedo quando riusciranno a capire che sono i fan a decretare il successo di un film", "Amber Heard è ancora in Aquaman 2 ed ha anche uno screen time maggiore. Dobbiamo far rientrare nei trend #boycottaquaman2", "L'unico modo per far rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 è voltare in massa le nostre spalle al film" si legge in alcuni dei commenti più retwittati.

Una situazione a dir poco tempestosa, dunque, che non sembra destinata a calmarsi a breve: vedremo se Warner e DC avranno qualcosa da dire al riguardo! Un insider, intanto, è sicuro dell'esclusione di Amber Heard da Aquaman 2.