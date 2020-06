Aquaman 2, i fan sostituiscono la Mera di Amber Head con Blake Lively

I fan dell'universo cinematografico esteso della DC hanno tutta l'intenzione di non voler rivedere Amber Heard nei panni di Mera nel prossimo film dedicato ad Aquaman e che arriverà nelle sale presumibilmente nel 2022. A sostegno di questa tesi ci sono le infinite fan art che invadono il web e dedicate proprio al personaggio.

Dopo la fan art che prendeva a modello l'attrice Emilia Clarke, ora i fan hanno immaginato anche Blake Lively come alternativa nei panni di Mera. Come ricordato, il nome di Amber Heard non nutre più molta stima tra i fan della DC per via delle vicende legali che hanno coinvolto lei e l'ex-marito Johnny Depp e al pubblico non dispiacerebbe affatto una sua sostituzione, magari proprio attraverso un recasting del personaggio di Mera.

Aquaman 2 rimane fissato all'inverno 2022, ma la situazione di emergenza sanitaria attuale potrebbe costringere la produzione a un'ulteriore rinvio. Fatto sta, che al momento la Warner non ha ancora ufficialmente confermato il ritorno della Heard nel sequel, ma senza l'arrivo di un comunicato ufficiale in merito, bisogna comunque dare per scontato che l'attrice tornerà nei panni di Mera.

Stando alla fan-art dei fan, Blake Lively non sarebbe poi una scelta così tanto campata per aria, la sua fisionomia sembra adattarsi perfettamente al look del personaggio e i capelli rossi sembrano poi donarle parecchio. L'ultimo ruolo della Lively al cinema è stato quello in The Rhythm Section, uscito lo scorso gennaio, ma rivelatosi un pesante flop al botteghino, incassando solo 5 milioni di dollari a fronte di un budget di 50 milioni.

Vi ricordiamo che Aquaman 2 uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022. Cosa ne pensate?