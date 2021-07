Aquaman 2, i fan di Johnny Depp non hanno influenzato il casting di Amber Heard

Amber Heard tornerà nel ruolo di Mera in Aquaman 2 nonostante le voci che ventilavano una possibile sostituzione dell'attrice a causa della battaglia legale in corso con l'ex marito Johnny Depp. Una possibilità smentita ampiamente anche dal produttore Peter Safran, intervenuto al podcast Hero Nation di Deadline per promuovere The Suicide Squad.

"Non credo che reagiremo mai, onestamente, alla pura pressione dei fan. Devi fare ciò che è meglio per il film. Abbiamo pensato che se dovevano esserci James Wan e Jason Momoa, doveva esserci anche Amber Heard. Questo è davvero ciò che è stato" ha dichiarato Safran.



Il produttore ha proseguito il discorso:"Non si è inconsapevoli di ciò che accade su Twitter, ma ciò non significa che si debba reagire o prenderlo come vangelo o acconsentire ai propri desideri. Occorre fare ciò che è giusto per il film ed è proprio lì che siamo arrivati". A luglio Jason Momoa è arrivato sul set di Aquaman 2 per iniziare le riprese delle sue scene.

Lo scorso anno, intervistata da Entertainment Weekly, Amber Heard dichiarò:"Sono super entusiasta della quantità di amore e della quantità di apprezzamento dei fan che Aquaman ha acquisito e che ha raccolto con entusiasmo, sia per Aquaman che per Mera. E significa che torneremo. Sono così entusiasta di girarlo".



Il cast del film comprende anche Jason Momoa, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Temuera Morrison. James Wan ha spiegato perché ha deciso di tornare alla regia di Aquaman anche per il sequel.

Il film uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022.