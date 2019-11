Aquaman 2: i fan di Johnny Depp creano una petizione contro Amber Heard

Sembra non avere fine la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard, situazione che secondo molti sta influenzando pesantemente anche la carriera di entrambi. L'ultimo aggiornamento riguarda il fandom di Depp, con una petizione intitolata Rimuovi Amber Heard da Aquaman 2 che ha visto la sottoscrizione di 34.000 firme su Change.org.

Nel frattempo Amber Heard avrebbe chiesto all'ex marito di sottoporsi ad una valutazione sullo stato della sua salute mentale all'interno del processo che li vede opposti per diffamazione.

Johnny Depp ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro Amber Heard dopo un articolo del Washington Post in cui l'attrice dichiara di essere stata vittima di abusi domestici.

Depp non è stato mai nominato all'interno dell'articolo ma l'attore ritiene ci siano gli estremi per accusare l'ex moglie di diffamazione.



Johnny Depp ha persino dichiarato di aver perso il ruolo di Jack Sparrow nel franchise de Pirati dei Caraibi proprio a causa dell'articolo del Post. Pare inoltre che Depp stesso abbia chiesto personalmente all'ex presidente della Warner Bros., Kevin Tsujihara, di rimuovere da Aquaman 2 il ruolo di Mera, interpretato proprio da Heard.

Nel frattempo i fan hanno portato avanti la causa pro-Depp, con questa petizione su Change.org. L'idea di Aquaman 2 è nata dalla star del franchise, Jason Momoa, che ha proposto una tematica ambientalista per il sequel del film diretto da James Wan.