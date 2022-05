Acquaman 2: un nuovo poster vuole Emilia Clarke al posto di Amber Heard

Secondo quanto recentemente dichiarato, Amber Heard avrà uno screen-time di 10 minuti nel nuovo Aquaman, ma i fan ancora non ci stanno, e hanno lanciato una petizione per escludere l'attrice dal film DC. Nel frattempo in molti hanno immaginato un possibile recast, pubblicando fan art di Emilia Clarke nel ruolo.

Ovviamente è improbabile che questo cambio di attrice avvenga adesso. Il film è infatti girato e pronto ad uscire, e oltre a ridurre il minutaggio di Heard, non sembra si possa fare molto altro. Come sappiamo l'attrice ha ottenuto il ruolo di Mera per Justice League nel 2017 e lo ha ripreso l'anno successivo in Aquaman. In verità è ormai da un po' che tutti si chiedono se verrà sostituita. Infatti le accuse di abusi fatte a lei dall'ex marito Johnny Depp sono arrivate ormai qualche anno fa, e sono state riaccese dalla causa ancora in corso.

Ed è proprio a partire da questa situazione che i fan hanno suggerito sui social di sostituire Heard con Emilia Clarke nel mondo DC. L'attrice de Il Trono di Spade avrebbe infatti tutte le carte in regola per interpretare Mera, la principessa di Atlantide. Infatti Clarke non solo è una bravissima interprete, ma ha anche già esperienza con franchise di successo, essendo recentemente entrata nel mondo Marvel e avendo recitato anche nell'universo di Star Wars. Ma come sarebbe nei panni di Mera? Ce lo mostra una fan art, che troverete in fondo all'articolo: guardatela con noi!