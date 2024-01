Aquaman 2, ecco a quale famoso rocker si è ispirato Jason Momoa

Nonostante le recensioni contrastanti, il sequel di Aquaman è stato il film DC di maggior successo nel 2023 e nelle ultime settimane sono emersi alcuni dettagli sulla lavorazione dei film. In particolare, Jason Momoa ha parlato della sua versione del personaggio, diversa da quelle precedenti, e di essersi ispirato ad una rockstar.

Momoa ha dichiarato di aver preso ispirazione da Slash dei Guns N' Roses:"Ho costruito Aquaman un po' ispirandomi a Slash. Guardate il primo Justice League. Penso 'Questo è Slash'. Voglio dire, come ti vesti quando interpreti Aquaman? Non lo metterai in polo e chinos. Sta soltanto facendo rock. Il modo in cui Zack [Snyder] l'ha progettato voleva fosse rock 'n' roll. Ha colpito Superman in faccia e ha baciato Wonder Woman. Non gli importava". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Aquaman e il regno perduto.



L'attore ha confessato il proprio affetto per la rockstar; Slash è stato importante per Jason Momoa, come ha spiegato la star in un'intervista:"È stato così importante nella mia vita. Devo intervistarlo per la prima volta e non ho mai fatto un'intervista [riferendosi alla sua nuova serie di viaggi On the Roam su HBO Max]. Un applauso, perché ero così nervoso. E sono anche in modalità fan! Non riesco a parlare bene e sono così nervoso".



Jason Momoa forse tornerà nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran? L'attore potrebbe rientrare nel nuovo corso in un ruolo completamente differente.