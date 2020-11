Aquaman 2, Emilia Clarke sostituisce Amber Heard in una imperdibile fan art

Nei giorni scorsi, dopo la sconfitta in tribunale nell'ormai famigerata causa per diffamazione, abbiamo assistito all'esclusione di Johnny Depp dal cast di Animali Fantastici 3. In attesa di capire se ci saranno conseguenze anche per Amber Heard, qualcuno ha provato a "licenziare" l'attrice da Aquaman 2, affidando il ruolo di Mera a Emilia Clarke.

Il sequel del film è atteso per il dicembre 2022, e naturalmente Amber Heard spera di esserci. Sul profilo Twitter di BossLogic, però, è apparsa una interessante fan art che rappresenta la star di Game of Thrones nel ruolo interpretato dall'ex moglie di Johnny Depp. L'immagine si può vedere anche in calce alla notizia, e ha raccolto oltre 5000 like in poche ore.

Sarebbe interessante, in effetti, vedere Emilia Clarke dividere nuovamente la scena con Jason Momoa, e a giudicare dalla fan art il ruolo di Mera sembra adatto anche a lei. Ma se ci dovessero essere problemi con la presenza di Amber Heard, a dire il vero, sembra più facile immaginare che nel sequel di Aquaman il personaggio semplicemente venga eliminato.

Aquaman 2, come il capitolo precedente, sarà diretto da James Wan. Oltre a Jason Momoa e Amber Heard, dovrebbero far parte del cast anche Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman e Willem Dafoe.