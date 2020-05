Aquaman 2: Emilia Clarke diventa Mera al posto di Amber Heard in una nuova fan art

A seguito delle possibili problematiche che potrebbero nascere dal suo contenzioso penale con l'ex-marito Johnny Depp, a causa del quale potrebbe anche finire in prigione per falsificazione di prove, Amber Heard non è più vista di buon occhi dalla stragrande maggioranza dei fan di Aquaman, che non la vorrebbe più come Mera.

Alcuni mesi fa hanno cominciato a diffondersi delle voci infondate e successivamente smentite circa un suo licenziamento dal cinecomic DC diretto da James Wan, ma partendo da quelle e sai continui problemi legali della star, gli appassionati hanno iniziato a pensare un volto diverso per la parte, producendo come al solito fan art e intervenendo via social per esprimere il loro disappunto.



In una di questa immagini, un fan ha sperimentato il deep fake per sostituire il volto di Amber Heard nei panni di Mera in un'immagine di Aquaman con quello di Emilia Clarke, star di Game of Thrones molto amata in ambito mainstream e da ampie fette di audience. Il risultato è sinceramente apprezzabile e mette in risalto la validità della Clarke nella parte, quantomeno fisicamente. Il corpo, ad ogni modo, resta quello della Heard.



Vi ricordiamo che Aquaman 2 uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022. Cosa ne pensate?