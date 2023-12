Aquaman 2 è, a sorpresa, il film più atteso in assoluto per dicembre 2023

Quali sono i film più attesi di dicembre 2023? Li svela una nuova classifica diramata da The Wrap, secondo la quale il primo posto è occupato a sorpresa dal nuovo film DC Aquaman e il regno perduto, sequel con Jason Momoa e Patrick Stewart.

Il film, che sarà l'ultimo capitolo del DCEU prima del reboot del DCU a cura di James Gunn, sarà il nuovo capitolo della saga di Aquaman e un sequel diretto del film del 2018, ancora oggi il film DC di maggior successo della storia con il suo bottino di oltre un miliardo di dollari. Nonostante gli esercenti siano preoccupati dal possibile flop di Aquaman 2, che sarebbe solo l'ultimo di una lunga lista di recenti fallimenti targati DC, a quanto pare l'interesse del pubblico per questa nuova avventura con Jason Momoa è molto alta, dato che per lo studio Movie Anticipation Report di Whip Media il film è al primo posto film dei più attesi per oltre 28 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. P

Qui sotto la classifica completa:

Aquaman e il regno perduto Wonka Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco Leave the world behind Povere creature! The Family Plan Anyone but you The Iron Claw Candy Cane Lane Ferrari

Aquaman e il regno perduto uscirà in Italia il 20 dicembre, distribuito da Warner Bros.