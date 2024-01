Aquaman 2, Dolph Lundgren attacca: 'Primo script era meglio, hanno limitato Amber Heard'

Alla fine Aquaman e il Regno Perduto si è giocato le sue carte, e come prevedibile i risultati non sono stati dei più entusiasmanti: il film con Jason Momoa ha pagato il far parte di un DC Extended Universe che gli Studios non vedevano l'ora di chiudere, ma anche, secondo alcuni, i rimaneggiamenti dovuti ad alcune esigenze della produzione.

A parlarne è stato Dolph Lundgren, che proprio mentre Amber Heard ricompare sui social per pubblicizzare Aquaman e il Regno Perduto punta il dito contro la volontà di Warner Bros. di penalizzare l'attrice coinvolta nella nota diatriba con Johnny Depp modificando lo script per ridurre il minutaggio della sua Mera.

"Ho semplicemente capito che alcune decisioni della produzione hanno puntato a limitare Amber Heard, e siccome io interpreto suo padre ci sono andato di mezzo. È un peccato per gli spettatori, perché lo script iniziale era fantastico e la versione originale... Ho potuto vederne un po', mi sembrava davvero ottima, quindi non vedevo motivi per fare dei reshoot e cambiarne la storia, ovviamente è stato un motivo di disappunto anche per gli spettatori, non solo per me" sono state le sue parole. Dichiarazioni che fanno da preludio a una Wan Cut? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.