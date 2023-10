'Aquaman 2 è un disastro' I fan reagiscono alla verità sul cameo di Ben Affleck

Ben Affleck è tornato nel 2023 a vestire i panni di Batman in The Flash e la possibilità di vederlo in un altro film prodotto dai DC Studios ha suscitato non poco chiacchiericcio tra i fan. Ma c'è chi non ha gradito le confuse parole di James Wan sul cameo di Affleck in Aquaman 2.

I DC Studios stanno vivendo un importante momento di transizione che porterà al riavvio del DCU ma le ultime dichiarazioni del regista sul prossimo progetto su un supereroe DC, per il fandom, sono sintomo di troppa confusione all'interno del franchise. Il Batman di Affleck avrebbe girato effettivamente un cameo in Aquaman 2, poi tagliato dopo l'ingresso di James Gunn e Peter Safran ai vertici dei DC Studios.

Per una fetta di utenti twitter, infatti, Ben Affleck viene usato "come il prezzemolo", altri sognano di vedere la star di Air indossare la tuta dell'Uomo Pipistrello ancora, altri urlando al disastro, altri ancora si chiedono come faccia James Wan, in quanto regista, a non avere idee del taglio che avrà il suo stesso film.

Ma Aquaman 2 non è nato sotto una buona stella e non mancano gli utenti che ne predicono già il fallimento (e non sarebbe neanche una novità per i DC Studios). Malgrado le correnti avverse, Wan vorrebbe tornare con Aquaman 3 ma il destino del DCU sembrerebbe avere piani decisamente diversi per Jason Momoa che sarebbe tra i nomi papabili per Lobo!