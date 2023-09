Aquaman 2 farà parte del DCU di James Gunn o no? Cerchiamo di capire

DCU sì, DCU no. La Warner dei cachi. Iniziamo citando gli Elii perché ormai districarsi nel bandolo del DCEU che diventa DCU è giusto vagamente complicato. Quindi la domanda è: Aquaman 2 sarà effettivamente l'ultimo film del DCEU o ce lo ritroveremo più avanti? Proviamo a capirlo.

Stando a quanto James Gunn ha riportato, tecnicamente Aquaman 2 (cioè Aquaman and the Lost Kingdom) è l'ultimo film del DC Extended Universe prima del DC Universe. Tutto facile e semplice direte voi, e invece non proprio, per vari motivi.

Intanto per la posizione di Jason Momoa: non è ancora chiaro se continuerà ad essere Aquaman anche nel futuro DCU o terminerà con questo film la sua corsa come atlantideo. Qui infatti ci sono dichiarazioni contrastanti, tra Momoa stesso che parla di esplorare nuovi personaggi pur restando sempre Aquaman e James Gunn stesso che ancora non si è espresso chiaramente sul futuro dell'attore e del personaggio.

Quindi potremmo trovarci nella situazione in cui Aquaman 2 non fa parte del DCU ma l'Aquaman di Jason Momoa sì. Anche perché il suo inserimento nella post-credit di The Flash faceva pensare alla prosecuzione del rapporto tra personaggio e attore, magari anche oltre il morente DCEU.

Senza contare il fatto che il film è stato colpito continuamente da reshoot e riscritture durante tutta la sua travagliata produzione. Ad esempio pare che in Aquaman 2 sia stato tagliato il Batman di Ben Affleck.

Quindi tra voci che vogliono Jason Momoa come Lobo nel DCU e incertezze enormi sulla prossima avventura ad Atlantide (tipo il record negativo del trailer di Aquaman 2 ancora non uscito) sembra che il destino del film possa tristemente accompagnarsi a quello di The Flash, facendo pensare a James Gunn di fare piazza pulita di tutto il passato e provare a dimenticare anche questo Aquaman.

Non ci resta che aspettare, sperando che il film (che dovrebbe uscire il 20 dicembre nelle nostre sale) riesca a darci qualche risposta in più.

E secondo voi Aquaman resterà nel DCU oppure no? Andrete a vedere il film? Diteci la vostra nei commenti.