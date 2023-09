Aquaman 2 ha davvero tagliato le scene di Batman di Ben Affleck e Amber Heard?

Il trailer di Aquaman & The Lost Kingdom è quasi arrivato, e nelle interviste promozionali di rito il regista James Wan ha avuto modo di affrontare uno degli aspetti più controversi del sequel DC: le tante sessioni di riprese aggiuntive.

In particolare, secondo le indiscrezioni Warner Bros avrebbe costretto la produzione a tornare sul set diverse volte - almeno tre - per sistemare quelli che gli insider hanno chiamato 'evidenti problemi' del film, giudicato malissimo - sempre stando alle voci di corridoio - dai tanti pubblici di prova delle tante proiezioni test organizzate nel corso dei mesi. Di conseguenza, Aquaman 2 ha attraverso diverse fasi e diversi montaggi, e quello che arriverà nelle sale sarà il frutto di una supervisione finale di James Gunn e Peter Safran, che nel frattempo sono stati scelti per dirigere i nuovi DC Studios: per questo motivo, si dice che Aquaman 2 abbia tagliato la partecipazione del Batman di Ben Affleck dopo che nei mesi scorsi era stata eliminata anche quella del Batman di Michael Keaton (che avrebbe dovuto sostituire Ben Affleck nel DCEU secondo i piani originali) mentre il ruolo di Amber Heard sarebbe stato ridimensionato dopo la sconfitta in tribunale nella causa con l'ex marito Johnny Depp.

A questo proposito, il regista James Wan ha dichiarato: "La cosa difficile all’inizio era non sapere se Aquaman sarebbe uscito prima o dopo The Flash. Quindi, dovevamo solo essere preparati. Alla fine, la cosa migliore di questo film è che non è collegato in alcun modo a nessuno dei film precedenti. Questo è il capolinea.” Jason Momoa, che aveva sostanzialmente confermato l'apparizione di Ben Affleck con un famoso post pubblicato su Instagram, ha aggiunto: "Per scoprirlo dovrete andate a vedere il film."

Il teaser trailer di Aquaman 2 è online, col trailer ufficiale che arriverà oggi più avanti nel corso della giornata. Il film è atteso per il 20 dicembre al cinema.