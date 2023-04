Aquaman 2, la data d'uscita del sequel è stata anticipata: ecco a quando

Dopo diversi rinvii nella data d'uscita di Aquaman 2, arriva la notizia di quella che sembra essere la data definitiva.

Aquaman 2 (Aquaman and The Last Kingdom) è stato anticipato di una settimana (o quasi): la data d'uscita del 25 Dicembre è infatti stata cambiata al 20 Dicembre di quest'anno. Certo, sempre più tardi di quella del 17 Marzo, il primissimo giorno di rilascio annunciato.

Ad ogni modo le riprese di Aquaman 2 sono terminate, quindi si tratta solamente di aspettare qualche mese per poter finalmente assistere al tanto atteso sequel.

Ma di cosa parlerà?

Dalle prime descrizioni ufficiali emerge un team-up tra Aquaman e Black Manta, uno dei cattivi del film. Insieme a quest'ultimo dovrebbe esserci anche Ocean Master (i due sono interpretati rispettivamente da Yahya Abdul Mateen II e Patrick Wilson). Insomma, l'eroe dovrà collaborare con i suoi acerrimi nemici per proteggere la sua città, Atlantide, da un pericolo molto più grande di loro. In conclusione: l'unione fa la forza. In questo sequel bisognerà inoltre scoprire se l'attrice Amber Heard tornerà nel suo ruolo di Mera, vista la bufera legale tra lei e Johnny Depp.

Siete curiosi di vedere Aquaman and The Last Kingdom (Aquaman 2)? Lasciateci un commento per farci sapere cosa pensate!