Aquaman 2, cos'è il Regno Perduto di cui parla il titolo?

L'uscita al cinema di Aquaman e Il Regno Perduto, capitolo conclusivo dell DCEU così come lo conosciamo non ha catturato abbastanza attenzione nei fan. Nonostante i risultati, al momento, non molto soddisfacenti, però, il film introduce dei luoghi e delle questioni mai raccontate nel franchise.

Mentre Aquaman 2 ha siglato l'ennesimo flop DC di quest'anno, comunque rimane la curiosità verso questo Regno Perduto che viene costantemente citato e ricitato nel film tanto da diventa una parte integrante dello stesso titolo del film. Nella tradizione dei fumetti DC, Il Regno Perduto non è altro che Necrus (o Città Nera). La versione sul grande schermo però risulta essere molto diversa rispetto a quella che si è sempre vista nel mondo dei fumetti.

Su carta stampata, infatti, Necrus è molto simile ad Atlantide. Viene descritta come una città "cupola" che si trova in fondo al mare e può essere trovato solo quando un satellite alieno si muove in un'orbita e nel campo magnetico terrestre aprendo una spaccatura dimensionale che permette a Necrus di essere visibile. Nel DCEU, invece, era uno dei sette regni originali di Atlantide, governato da Kordax che lo rese una potenza industriale grazie ad un carburante che generava e produceva tecnologia avanzata. A distruggere Necrus sarà la folle ambizione di Kordax e la costruzione de Il tridente Nero.

