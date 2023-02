Aquaman 2, contrordine: Warner taglia tutti i Batman, sia Ben Affleck che Michael Keaton

Mamma Warner ho perso il Batwing: dopo le indiscrezioni che hanno definito Aquaman & The Lost Kingdom un disastro dopo gli ultimi test-screening, nuove voci di corridoio sul prossimo cinecomix DC riguardano il destino di Batman.

Come saprete, infatti, in varie fasi della produzione e sotto diverse gestioni della (caotica) situazione Warner Bros Discovery prima del lancio dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, sia Michael Keaton che Ben Affleck sono stati reclutati per girare un cameo di Batman: questo perché, in origine, The Flash avrebbe dovuto fare di Michael Keaton il nuovo Batman del DCEU, ma quei piani sono successivamente cambiati e per correre ai ripari il cameo del Batman di Michael Keaton è stato sostituito da un cameo del Batman di Ben Affleck.

Inutile dire che la confusione non si è fermata qui, anzi: ora che James Gunn e Peter Safran stanno facendo il più possibile piazza pulita di ciò che la DC ha fatto prima del loro arrivo alla guida del franchise, adesso secondo Can We Get Some Toast, account Twitter legato al fidato insider My time to shine, la più recente proiezione di prova di Aquaman 2 ha escluso sia Ben Affleck che Michael Keaton, che a quanto pare non compariranno più nel film al fianco di Jason Momoa.

Aquaman 2 uscirà il 25 dicembre 2023. Per consolarvi della cancellazione delle apparizioni di due cavalieri oscuri, date un'occhiata al trailer ufficiale di The Flash, che include proprio i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck.