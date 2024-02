Aquaman 2: come vedere in streaming il film con Jason Momoa, i primi 10 minuti sono gratis

Aquaman e Il regno perduto, nuovo film con Jason Momoa e ultimo capitolo del DCEU, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming on demand per l'acquisto e il noleggio a partire da questa settimana.

In attesa dell'uscita del bluray di Aquaman 2, il film è disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme, come Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Inoltre, per festeggiare l'uscita on demand del film, come d'abitudine Warner Bros ha pubblicato primi minuti di Aquaman e Il regno perduto sul proprio canale ufficiale di YouTube, offrendo ai fan una ricca anteprima completamente gratuita: se siete curiosi, potete riprodurla anche nel player disponibile in calce all'articolo.

Il cast di Aquaman e Il regno èerduto vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin.

Per altri contenuti guardate l'ultima scena di Aquaman 2, che coincide anche con la fine del DCEU in vista dell'arrivo del nuovo DCU di James Gunn.